IEC Announces Final Election Results for Kunduz, Baghlan, Maidan Wardak, Kochi

The Independent Election Commission (IEC) in a statement on Friday announced the final results of parliamentary elections for Maidan Wardak, Kunduz, Baghlan, and Kochi constituency.
The parliamentary elections were held on October 20, 2018.
According to the statement, the following are the candidates whose names have been included in the final list of the parliamentary elections results.
Maidan Wardak:
- Al-haj Abdul Ahmad Durani
- Abdu-Rahman Wardak
- Mohammad Mahdi Rasikh
- Halima Askari
- Hamida Akbar
Kunduz:
- Al-haj Abdul Rauf Ebrahemi
- Kamal Safi
- Shaj Khan Sherzad
- Mohammaduddin Hamdar
- Mohammadullah batash
- Haji Mohammad Omar Khan
- Fazl Karim Aimaq
- Nelofar Jalali Kofi
- Fatima Aziz
Baghlan:
- Al-haj Asadullah Shahbaz
- Mohammad Azim Mohseni
- Atiqullah Ramin
- Al-haj Mamour Ahmadzai
- Mohammad Nasim Modabbir
- Al-haj Ostad Abdurasiq Hashemi
- Shukria Essa Khel
- Noria Hamidi
Kochi:
- Al-haj Shah Wzir Tar-ra Khel
- Abdu-r-hman Afghan
- Mirwais Hussain Khel
- Nangialay long
- Haji Parwez Arabzada
- Al-haj Haidar Jan Naimzoi
- Rasoul Khan Kochi
- Hamida Ahmadzai
- Maryam Sulaiman Khel
- Farzana Kochi