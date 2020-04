در حالی که آمریکایی ها درگیر مقابله با شیوع سریع ویروس کرونا هستند، تعداد تفنگ‌هایی که درماه گذشته در این کشور خریداری شد بیش از هر زمان دیگری از تاریخی است که اف بی آی، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، جمع آوری اطلاعات در باره اسلحه‌هایی را که طی۲۰ سال گذشته در دست شهروندان آمریکایی بوده شروع کرده بود.

دلیل خرید بی‌سابقه اسلحه از سوی آمریکایی‌ها چیست؟

با افزایش هر روزه شمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا و این که به آمریکاییان توصیه شده تا حد امکان از خانه خارج نشوند، به نظر می رسد واکنش شماری از آنها روی آوردن به اسلحه بوده است.

کارشناسان می گویند دلیل استقبال مردم از خرید اسلحه، تنها ترس از ناآرامی نیست.

اف بی آی، که در سال ۱۹۹۸ برنامه بررسی آنی سوابق خریداران اسلحه را شروع کرد، در ماه مارس ۲۰۱۹ این بررسی را در باره ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر انجام داد که نشان دهنده بیشترین تعداد از سال ۱۹۹۸ بود.

این رقم حاکی از این است که در طول ماه مارس ۲۰۱۹ شمار خریداران اسلحه در آمریکا یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته.

تنها در ۲۱ مارس ۲۱۰ هزارنفر به خریداران اسلحه اضافه شد که رقم بی سابقه‌ای بود.

نظر رسانه های آمریکا این است که بنا بر اطلاعات اف بی آی، فقط در ماه مارس بیش از دو میلیون اسلحه خریداری شده.

ایالت ایلینوی با فروش ۵۰۰ هزار قبضه تفنگ بیشترین فروش اسلحه را داشته و ایالات تگزاس، کنتاکی، فلوریدا و کالیفرنیا در مرتبه های بعدی قرار دارند.

فروشندگان اسلحه در سراسر آمریکا گفته اند که تقاضای مردم برای خرید اسلحه تا آن حد زیاد است که نمی توانند به سرعت قفسه های خالی را پُر کنند.

پیش از این بالاترین رقم خرید اسلحه مربوط به دسامبر ۲۰۱۵ بود که بعد از تیراندازی در سن برناردینو در کالیفرنیا که عده‌ای کشته به جای گذاشت، دولت باراک اوباما، احتمال محدودیت برای خرید تفنگ‌های جنگی را مطرح کرد و همین موضوع سبب خرید سه میلیون و ۳۰۰ هزار قبضه تفنگ توسط مردم شد.

پرفسور تیموتی لیتون، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایالتی جورجیا، که کارشناس صنعت اسلحه سازی آمریکاست، می گوید انگیزه بیشتر کسانی که برای اولین بار اسلحه می خرند، دو عامل است که بحران ویروس کرونا مسبب آن بوده.

عامل اول نگرانی از این است که ممکن است روزی جامعه مدنی- آتش نشانی، پلیس و خدمات بهداشتی- به شدت تحلیل بروند و نتیجه آن مختل شدن نظم و قانون باشد. در یک چنین موردی اسلحه می تواند به منزله ابزاری برای کمک به بقای شخص باشد.

If you thought the lines at the grocery store are long… good morning from Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/NudGqwW4I2

— CJ Johnson (@cjjohnsonjr) March 14, 2020